Новосибирский фестиваль оппозиционной прессы коммунисты посвятят 140-летию Сталина

Фестиваль оппозиционной прессы «День Правды», который пройдет в Новосибирске 8 июня, его организатор — местный обком КПРФ — посвятит 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Об этом говорится на сайте регионального отделения Компартии. Тема Сталина будет проходить красной нитью во всех мероприятиях. В программу форума включены дискуссионные площадки по вопросам «Сталин и современность», «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Спортивные соревнования предложено провести под лозунгом «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников». Флешмоб «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» завершит торжества.

Напомним, в мае памятник «вождю народов» был установлен на территории новосибирского обкома КПРФ. Работу выполнил местный скульптор Павел Марков. Как рассказывал руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк, бюст Иосифу Сталина установлен на «народные пожертвования» и средства обкома КПРФ. Общая сумма составила около 1,5 млн руб., из них 550 тыс. собраны активистами.

Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник на общественных площадках, но получала отказ. Как писал “Ъ”, в марте 2019 года худсовет Новосибирска согласовал проект установки бюста на частной территории обкома КПРФ .

Илья Николаев