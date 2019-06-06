Депутат заксобрания отправлен в СИЗО до 25 июля

Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения депутату законодательного собрания Пермского края Илье Кузьмину. В результате депутат был заключен под стражу до 25 июля.

Господин Кузьмин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

Вчера господин Кузьмин был задержан в Соликамске следователем Первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Дело в отношении депутата, который является спецсубъектом уголовного процесса, было возбуждено руководителем следственного управления.