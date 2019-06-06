Орловский «Агрос» намерен вложить 250 млн рублей в переработку зерна в Мценске

Стали известны подробности проекта по организации в Мценске Орловской области высокотехнологичной переработки зерна. Согласно соглашению, подписанному в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня между губернатором Андреем Клычковым и директором «Агроса» Алексеем Рыбаковым, планируется организация переработки зерна с производством муки, складом силосного типа мощностью 30 тыс. т в год и мельницей мощностью 100 т в сутки. К реализации проекта, о котором впервые стало известно в мае 2017 года, компания намерена приступить в нынешнем году, а окончить его в 2023-м. Общий объем инвестиций должен составить 250 млн руб., из них 25 млн руб. – в текущем году, уточнили в облправительстве. Участок под объект, как и ожидалось, компания может получить в индустриальном парке «Зеленая роща» в Мценском районе.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Агрос» было зарегистрировано в Мценском районе в 2001 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. для выращивания однолетних культур. Компанией в равных долях владеют директор Алексей Рыбаков и бизнесмен Владимир Шестаков. По итогам 2017 года выручка «Агроса» составила 155,9 млн руб., чистая прибыль – 1,4 млн руб.

О том, как сразу в трех регионах Черноземья могут обновиться мощности по хранению зерна, в материале “Ъ-Черноземье” «“Русагро” не отдаст зерно».

Андрей Цветков