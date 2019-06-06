На реконструкцию канализации в Аксае выделят 1 млрд рублей

В Ростовской области на реконструкцию очистных сооружений канализации Аксая в Ковалевке из областного бюджета выделят 1 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

«Реконструкция очистных сооружений канализации города Аксая в поселке Ковалевка позволит обеспечить необходимую очистку сточных вод и существенно снизить поступления в природу загрязняющих веществ», - приводит пресс-служба слова министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера.

Работы начались в 2018 году и должны завершиться в конце 2020 года. На проектную мощность 12,5 тыс. куб. м в сутки объект выйдет во втором квартале 2021 года.

Дарья Голякова