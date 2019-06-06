Прямые рейсы из Ростова на Родос отменят с июля

Чартерные рейсы из Ростова на греческий остров Родос отменят в июле, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

Сейчас регулярных рейсов из ростовского аэропорта на Родос нет, чартерные рейсы будут выполнять только до конца июня. При этом греческая авиакомпания Aegean Airlines присоединилась к выполнению рейсов из Ростова-на-Дону в Салоники. Ранее на это направление вышла авиакомпания EllinAir.

Как отмечают в Платове, помимо греческих курортов любителям пляжного отдыха из Ростова можно улететь прямыми регулярными рейсами в Батуми, Симферополь, Сочи. Кроме того, в рамках чартерной программы самолеты из Ростова в Анталью будут летать до 22 раз в неделю. Также жителям Ростова-на-Дону доступны чартеры в Бодрум и Даламан, Барселону, Ираклион, Ларнаку, Монастир и Энфиду.

Кристина Федичкина