Норвежская компания рассматривает возможность создания свинокомплекса в Зауралье

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков провел предварительные переговоры с руководством норвежской группы компаний RBPI о возможности создания животноводческого комплекса в регионе. Встреча состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам господина Шумкова, перспективы пока оценивать сложно, но в Курганской области есть трудовые и земельные ресурсы, необходимые для качественного сотрудничества. «Самое главное, что компания эта интересная и, самое главное, что нам это интересно. Это дает потенциал для Курганской области – несколько сотен высокооплачиваемых рабочих мест со спецификой, которая нам понятна – агробизнес. Это очень понятная компания – с компетенциями, с технологиями, с финансовыми ресурсами. Поэтому, если мы договоримся и они зайдут в наш регион, я считаю, что нам очень крупно повезет»,– врио губернатора.

Группа компаний RBPI создала первый сельскохозяйственный комплекс в России в 2004 году на территории Калининградской области. Агрокомплекс работает по принципу полного цикла: производство зерна, комбикормовый завод, свинокомплекс. Сейчас компания проводит экспансию в Россию, заканчивая строительство свинофермы на 6 тыс. свиноматок в Нижегородской области.