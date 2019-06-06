Татарстан на организацию мирового чемпионата Worldskills получил почти 15 млрд рублей

Федеральный центр в 2018-2019 годах предоставил Татарстану 14,7 млрд руб. на организацию мирового чемпионата Worldskills в Казани. Об этом сообщил глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на совещании по вопросам привлечения средств федерального бюджета в экономику республики.

В частности, этом году Татарстан получил 4,6 млрд руб., в том числе 630,7 млн руб.— для подготовки Деревни Универсиады для проживания 5,5 тыс. участников и членов делегаций из 60 стран.

Worldskills Kazan 2019 — чемпионат мира по профессиональному мастерству, которое пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Соревнования пройдут на «Казань Экспо» по 50 компетенций по направлениям «творчество и дизайн», «сфера услуг», «строительная сфера», «промышленность», «обслуживание гражданского транспорта» и «информационные технологии».

“Ъ-Казань”