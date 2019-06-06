МТС предлагает воронежским предпринимателям SIM-карты для интернета вещей за один рубль

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МТС предоставляет новые возможности для развития и использования интернета вещей: с мая по декабрь 2019 года предприниматели Воронежа, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а такжеIoT-платформу МТС для управления устройствами.



Решения на базе NB-IoT сегодня востребованы в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

Компания МТС запустила сеть NB-IoT на территории Воронежа еще в прошлом году. Мы максимально заинтересованы в развитии этой перспективной технологии и создаем для этого максимально благоприятные условия.

Уверен, что возможность протестировать интернет вещей по столь привлекательной цене привлечет и разработчиков, и стартапы, и корпоративных клиентов, которые намерены вместе с нами создавать новые сервисы», - отметил директор воронежского филиала МТС Андрей Перагов.

Заинтересованные клиенты и разработчики могут обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС по обслуживанию юридических лиц. Объем трафика на каждой SIM-карте составляет 12 мегабайт. Это наиболее востребованный годовой пакет трафика в сети NB-IoT. Тариф действует по всей России, услуги доступны во внутрисетевом роуминге. Максимально достижимая скорость передачи в исходящем направлении не более 159 Кбит/с, что более чем достаточно для данного стандарта.

Актуальная информация о сети NB-IoT доступна на сайте МТС