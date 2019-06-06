Ремонт ул. Победы в Самаре завершится до конца октября 2019 года

Фото: Администрация Самары

Ул. Победы в Самаре отремонтирована на сегодняшний день на 20%. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на заведующего сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ «Дорожное хозяйство» Владимира Былинкина.

«Общая площадь работ на объекте составляет 27,2 тыс. кв. м. Полностью завершить ремонт на данном участке планируют до конца октября 2019 года»,– говорится в сообщении.

Работы на ул. Победы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт с подрядчиком ООО «НПФ «XXI Век» заключен на три года и включает не только ремонт и контроль состояния объекта в течение пяти лет после него, но и всесезонное содержание.

В настоящее время на участке работ закончено фрезерование проезжей части, производится замена бортового камня и ремонтируются тротуары.

Георгий Портнов