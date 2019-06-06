Railgo планирует в Башкирии проект на 21 млрд рублей

Компания «Реилго» (бренд Railgo, бывшая — «ИСР транс») рассматривает вариант строительства в Башкирии предприятия по обслуживанию и ремонту подвижного состава. Соглашение об инвестиционных намерениях между председателем правления «Реилго» Рахманом Халиловым и врио главы Башкирии Радием Хабировым было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Объем вложений в проект до конца текущего года оценивается в 21 млрд руб. Место строительства предприятия стороны пока не уточняют. Представитель «Реилго» заявил, что считает условия ведения бизнеса в Башкирии комфортными.

В компании сообщили “Ъ-Уфа”, что большая часть средств будет направлена на обновление подвижного состава. С площадкой для строительства предприятия планируют определиться до конца третьего квартала, приступить к строительству — в четвертом квартале. Проект будет реализовываться на собственные средства компании и кредиты.

Railgo — один из крупнейших российских грузоперевозчиков. Специализируется на оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозке нефтеналивных грузов железнодорожным транспортом и мультимодальных перевозках. Подвижной состав превышает 30 тыс. единиц. В структуру группы входят судоходная компания «Таганрогский танкерный флот», терминал по перевалке нефтеналивных грузов «Курганнефтепродукт» и ремонтный пункт «Петролсиб-сервис». Компания имеет представительства в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Вологде, Краснодаре, Саратове и Орске. В марте группа перевела регистрацию в Уфу. Компания принадлежит бывшему вице-президенту ЛУКОЙЛа Искендеру Халилову и его сыну — азербайджанскому миллиардеру, владельцу логистического и гостиничного бизнеса Рахману Халилову.

Ирина Самойлова