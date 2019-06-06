Поднявшая в 30 раз плату за отопление новороссийская УК проиграла дело в суде

Суд встал на сторону жительницы города-героя в ее споре с управляющей компанией по поводу платы за отопление. В ноябре 2018 прошлого года она получила квитанцию за октябрь, в которой сумма за услугу была выставлена по нормативу, в то время как в многоквартирном доме установлен счетчик тепла. При этом стоимость отопления по сравнению с октябрем 2017 года выросла на 3,8 тыс. руб. или в 30 раз, сообщает «Новороссийский рабочий».

Отстоять права жительнице Новороссийска помогли в отделе по защите прав потребителей мэрии города. Специалисты установили, что управляющая организация вовремя не поверила общедомовой теплосчетчик, поэтому выставила счет по нормативу.

«УК была предъявлена претензия с целью добровольного решения вопроса. Однако потребительница получила отказ и отправилась в суд. При участии наших специалистов получено решение в пользу потребителя», - сообщила начальник отдела по защите прав потребителей Татьяна Шевцова.

За то что управляющая организация не решила вопрос добровольно судом в пользу женщины взысканы штраф и компенсация морального вреда. Теперь УК придется выплатить потребителю более 6 тыс. руб.

Андрей Ульченко