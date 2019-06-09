День рождения колыбели царства всероссийского

Свой день рождения отмечает город, который по официальной хронологии старше, чем Россия как государство. Город с уникальной для России историей. Сложно вместить ее в одну статью. Поэтому мы решили ограничиться основными анкетными данными именинника в изложении обозревателя “Ъ” Алексея Алексеева.

Имя — Великий Новгород

Название «Новгород», «Новый город», предполагает, что где-то должен был быть и город старый. Самая первая столица северной группы восточных славян. На это звание было три претендента — Старая Русса, Ладога и Городище. Городище было явным фаворитом в XIX веке — из-за близости от Новгорода, так что краеведы даже стали называть его Рюриковым городищем. Ладожская версия популярна до сих пор как у историков, так и у жителей города Старая Ладога.

В древних русских летописях приводятся две взаимоисключающие версии возникновения Новгорода. По одной, город был основан призванным на княжение варягом Рюриком, по другой — ильменские словене пригласили Рюрика в уже существующий город.

Во времена Новгородской республики использовался титул «Господин Великий Новгород». Слово «великий» могло указывать на размеры города и подчиненных ему земель. Новгородская республика простиралась от Финского залива до Северного Ледовитого океана на севере, Уральских гор на востоке и междуречья Волги и Оки на юге. Также оно позволяло отличить древний город от более молодых Нижнего Новгорода и Новгорода-Волынского. А приставка «Господин» противопоставляла боярскую республику соседним государствам Руси, в названиях которых присутствовало слово «княжество».

В нашу эпоху слово «Великий» вернулось в название города в 1999 году.

Возраст — 1160 лет. Примерно.

За дату «рождения» Новгорода официально принят 859 год. Дату предложил советский историк Михаил Николаевич Тихомиров в 1959 году. Тогда город отметил свое 1100-летие. К чести властей Великого Новгорода надо сказать, что они не предпринимали попыток приписать своему городу несколько лишних веков — для солидности и ради того, чтобы с размахом отпраздновать юбилей, как это делалось в других российских городах.

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Что касается Новгорода, то он, возможно, старше. Первые летописные упоминания о городе указывают на то, что он уже существовал, неизвестно только как долго. А возможно, город несколько моложе 1160 лет. Но максимум на столетие. Археологи находили в нем постройки середины X века. Тогда же, в середине X века, византийский император Константин Багрянородный писал о кораблях, приплывающих в Константинополь «из внешней Руси, из Невогарды, в которой жил Святослав, сын русского князя Игоря».

Образование — высшее, как светское, так и духовное

По выражению академика Валентина Лаврентьевича Янина, «Неугасимый огонь российского светского просвещения был зажжен Ярославом, и случилось это в Новгороде». Как сообщает Софийская первая летопись, в 1030 году князь Ярослав Мудрый «прииде к Новугороду, и събрав от старост и от попов детей 300 учити книгом». Хотя школа Владимира Святого в Киеве была создана раньше, она предназначалась для христианского просвещения, а Ярославом в Новгороде была заложена основа системы образования. В программу обучения первой новгородской школы входило изучение диалектики, риторики и грамматики. Эта школа находилась на второй, самой высокой ступени образования того времени. На первой ступени были школы начальной грамотности.

Впервые найденные в 1951 году новгородские берестяные грамоты (к настоящему времени их обнаружено более 1100) — доказательство широкого распространения грамотности практически во всех слоях новгородского общества.

На одной из древнейших берестяных грамот (№591), относящейся к XI веку, написан кириллический алфавит.

Новгородская берестяная грамота Фото: Интерпресс / Замир Усманов / ТАСС

Во многих богатых новгородских домах были книги, передававшиеся по наследству как большая ценность.

Первым на Руси переписчиком книг, известным по имени, был новгородский священник, подписавший свою работу «Упырь Лихой». В 1047 году он переписал пророческие книги Ветхого Завета с толкованиями Феодорита Кирского по заказу князя Владимира Ярославича, сына Ярослава Мудрого. По версии шведского слависта Андерса Шеберга, новгородец Упырь Лихой и знаменитый скандинавский рунорезец Эпир Офеигр (что переводится как «неробкий, нетрусливый») — одно и то же лицо.

Долгое время древнейшей русской книгой считалось так называемое «Остромирово Евангелие», написанное дьяконом Григорием в 1056–1057 годах для новгородского посадника Остромира. В 2000 году на Троицком раскопе в Новгороде археологическая экспедиция под руководством академика Валентина Янина нашла более древнюю русскую книгу — три деревянные дощечки, покрытые воском и исписанные псалмами царя Давида. Радиоуглеродный анализ показал, что дата ее создания — не позднее 1010 года.

В Новгороде XI века были написаны и другие книги — Краткая Русская правда, «Книга Паломник» Добрыни Андрейковича, Изборник 1073 года. В 1136 году иеродиакон Кирик Новгородец написал первый на Руси учебник математики — «Учение им же ведати человеку числа всех лет». Хорошее знание математики помогало архитекторам и строителям древнего Новгорода возводить уникальные храмы и здания гражданской архитектуры. В 1433 году была возведена Владычная (Грановитая) палата новгородского Кремля — самый древний сохранившийся в России памятник гражданской архитектуры. Палата была резиденцией главы новгородской церкви. В этом здании был провозглашен конец Новгородской республики.

Новгородский Кремль (Детинец) Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В середине XIV века была опубликована книга «Хождение Стефана Новгородца» — первое в древнерусской литературе описание путешествия мирянина. Стефан вместе с восемью друзьями посетил Константинополь.

В 1499 году под руководством новгородского архиепископа Геннадия был составлен первый в истории славянской кириллической письменности полный свод библейских книг Ветхого и Нового Заветов в переводе на церковнославянский язык, так называемая Геннадиевская библия. Она стала основной для первых печатных Библий в России.

По мнению Сергея Михайловича Соловьева и многих других историков, книга «Домострой» (сборник правил, наставлений и советов по всем сферам бытовой жизни) появилась в XV веке в Новгороде. В 1541 году в Новгороде был создан первоначальный состав «Великих Миней Четьих» — сборника житий святых, составленных по месяцам и дням года.

При Петре Великом по инициативе новгородского митрополита Иова в Новгороде было открыто греко-славянское училище. Его учебный план почти полностью совпадал с учебным планом московской Славяно-греко-латинской академии. Учебным заведением руководили доктора Падуанского университета греческие иеромонахи Иоаникий и Софроний Лихуды. Один из выпускников этой школы, Федор Максимов, в 1718 году опубликовал первую светскую русскую грамматику.

Уроженцами Новгорода были один из основоположников русской светской живописи портретист Андрей Матвеев и основатель русского батального жанра Матвей Иванов.

Первым русским экономистом был живший в Новгороде Иван Тихонович Посошков. Его «Книга о скудости и богатстве» (1724) , вероятно, оказалась слишком передовой для своего времени. Автор был заключен в Петропавловскую крепость и скончался там в 1726 году.

В 1740 году была открыта Новгородская духовная семинария, ставшая одним из ведущих духовных учебных заведений Российской Империи.

В 1993 году в Новгороде был открыт университет, носящий имя Ярослава Мудрого.

Род занятий — торговля

Один из самых известных символов Великого Новгорода времен боярской республики — былинный купец Садко, «богатый гость». Но даже ему было не по карману скупить все товары в Новгороде.

Расцвету торговли в древнем Новгороде способствовало его выгодное географическое положение — на стыке двух главных водных путей, из Балтийского моря в Черное («из варяг в греки») и Волжского («из варяг в арабы»). Историк Михаил Тихомиров в докладе к 1100-летию Новгорода отмечал: «О широте торговых и культурных связей новгородцев можно судить, поставив на карте конечные пункты их путешествий с торговыми целями. На западе это будут Ипр во Фландрии, Любек в Германии, Висби на Готланде, на юго-востоке — Астрахань, на юге — Константинополь, на северо-востоке — Северный Урал. Более отдаленные торговые связи в средние века имела только Венеция. Ганзейские же города ограничивались сравнительно узкими пределами Балтийского и Северного морей».

Картина А.М. Васнецова «Новгородский торг» Фото: Аполлинарий Васнецов, РИА Новости

Если верить новгородскому архиепископу Василию, то суда новгородских купцов доплывали даже до рая. В послании епископу Тверскому Феодору (1347 год) владыка Василий писал: «И то место святого рая находил Моислав Новгородец и сын его Яков». Согласно писанию, их суда носило по морю ветром, пока не принесло к высоким горам, за которыми и оказался рай земной.

Древнейший из дошедших до нас международный торговый договор Новгорода датируется 1191–1192 годами. Он был заключен с Готским берегом (о. Готландом) и немецкими городами в 1191–1192 годах. После возникновения в XIV веке союза городов, называвшегося «Немецкая Ганза», Великий Новгород становится его партнером и крупнейшим контрагентом в Восточной Европе. Вся торговля Руси с Ганзой шла через Новгород. Основными экспортными товарами были меха, воск, кожа, импортными — предметы роскоши (дорогие ткани, цветные металлы, янтарь, вина). В Новгороде находились два представительства (фактории) Ганзы — Готское и Немецкое.

Средневековый Новгород был городом с высоким уровнем жизни и высоким уровнем финансовой культуры.

В Новгороде появились первые на Руси мостовые, относящиеся к X веку. В то время мостовых не было ни в одной столице Западной Европы. Археолог Артемий Владимирович Арциховский пришел к выводу, что в XI-XV веках город был полностью замощен.

В XII столетии его жителям уже были известны письменные долговые обязательства. Подобные записки составляют около трети найденных в Новгороде берестяных грамот. В грамоте №155, например, автор по имени Полочек пытается взыскать с адресата 12 гривен за рабыню, которая была опознана как украденная предыдущим хозяином.

Долгое время самым старым документом, в котором упоминается слово «рубль», считалась новгородская берестяная грамота 1299 года. В 2015 году в Вологде была найдена берестяная грамота, которая, возможно, на 10–20 лет старше. В ней говорится о том, как некий Яков послал со своим братом рубль некому Самойлу и хочет узнать судьбу денег. В период написания грамоты Вологда являлась окраинным владением Новгородской республики.

С Новгородом связан первый на Руси случай выплаты страховой премии. Немецким купцам, торговавшим с Новгородом, Ганза компенсировала потери, понесенные при завоевании города Иваном III.

Партнерство Новгорода с Ганзой длилось на протяжении всего периода существования Ганзейского союза, до XVI века.

В конце XVI века Новгород пережил сильный экономический спад.

При постройке железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой в середине XIX века рассматривалось два возможных маршрута — через Вышний Волочек (более прямой) и через Новгород (более кружной). Резолюция императора Николая I была такова: «Дорогу устроить по прямому направлению, ибо не нахожу ни одной уважительной причины вести ее на Новгород, который не лишится тех выгод, которыми ныне пользуется». Царь, увы, ошибся. Оставшись в стороне от главной торговой дороги империи, Новгород из торгового центра превратился в провинциальный губернский город.

Современный Новгород — промышленный центр. Здесь производятся минеральные удобрения, кофе Jacobs, шоколад Milka, печенье «Юбилейное», сигаретные упаковки, жевательная резинка Dirol. И конечно, развит туризм.

Вероисповедание — христианское

Новгород принял новую христианскую веру чуть позже Киева. В 991 году Владимир Святой направил в северную столицу своего дядю Добрыню и тысяцкого Путяту во главе большого войска. Новгородские язычники на вече приняли решение оказать вооруженное сопротивление. Сражение выиграли киевляне, после чего новгородцы были насильственно крещены. Это породило поговорку «Крестил вас Путята мечом, а Добрыня огнем».

Новая вера укоренилась в Новгороде не сразу. В 1071 году произошло восстание, во главе которого стоял волхв, хуливший христианскую веру и призывавший убить епископа. Волхв был убит князем Глебом Святославичем, восстание подавлено.

Но со временем христианство стало завоевывать все больше сторонников среди новгородцев. В 1040–1050-х годах был возведен главный православный храм города — собор Святой Софии. В Новгородской первой летописи под 1066 годом впервые на Руси упоминаются церковные колокола.

Храм св. Софии в Новгороде после освобождения города в 1944 году Фото: ТАСС

В 1165 году Новгородская кафедра стала первой на Руси архиепископией. В 1346 году архиепископ Новгородский и Псковский Василий Калика получил право ношения крещатых риз — богослужебной одежды, которую могли надевать только самые высокопоставленные иерархи Константинопольской церкви. Новгородский владыка был единственным на Руси иерархом, носившим белый клобук. До присоединения к Москве новгородская кафедра была, вероятно, самой богатой на Руси, а архиепископ кроме духовной власти обладал значительными светскими полномочиями. Он был арбитром в спорах между теми, кто занимал другие выборные должности в республике, имел право в чрезвычайных ситуациях созывать вече, управлял крупными земельными владениями и имел собственный военный отряд — «владычий полк».

В XVII веке трое митрополитов Новгородских и Псковских стали патриархами Московскими и всея Руси. Среди них был Никон, автор великой церковной реформы. В бытность свою в Новгороде митрополит Никон впервые в России ввел пятилинейную нотную запись для церковного пения, а став патриархом, приложил много усилий, чтобы распространить новгородское нововведение повсеместно. При Никоне же в Новгороде впервые в России появилось партесное (многоголосное хоровое) церковное пение.

Благодаря тому, что Великий Новгород избежал татаро-монгольского нашествия, в городе сохранились десятки древних соборов и церквей, большинство из которых являются памятниками истории и культуры. Исторические памятники Новгорода и окрестностей внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.