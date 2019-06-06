Спрос на кредиты среди жителей Челябинской области вырос более чем на 20%

В Челябинской области продолжается расти кредитование физических лиц. На 1 апреля этого года общая задолженность жителей перед банками составила 339,3 млрд руб., что на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского главного управления Банка России.

Наибольшим спросом у южноуральцев пользуются потребительские кредиты, обязательства по ним за первый квартал выросли на 22,5%, до 198,1 млрд руб. Объем задолженности по ипотеке увеличился на 18,5%, до 141,2 млрд руб. По словам исполняющего обязанности управляющего Челябинским отделением ЦБ Александра Балмашнова, величина задолженности продолжает увеличиваться в большей степени за счет потребительского кредитования, при этом платежная дисциплина южноуральцев улучшается — доля просроченной задолженности по всем видам кредитов для физлиц за год снизилась на 2 п.п. до 4,7%.