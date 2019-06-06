Глава парламента Татарстана выразил «беспокойство» в связи с медленным поступлением федеральных денег в регион

За первые пять месяцев 2019 года Татарстан получил лишь 28,8 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Всего в этом году республике утверждены лимиты из федерального бюджета в объеме 61,1 млрд руб., сообщил глава Госсовета Фарид Мухаметшин на совещании по вопросу привлечения федеральных средств в экономику Татарстана.

По словам господина Мухаметшина, «отставание» в привлечении федеральных денег «вызывает беспокойство» руководства республики . «Мы озабочены тем, что к нам не поступают средства по нацпроектам, а в федеральном центре нам говорят, что они не поступают из-за нерасторопности региональных министерств и ведомств»,— цитирует «Бизнес Online» главу парламента.

В республике планируется реализовать 23 государственных и семь федеральных целевых программы. Крупнейшими из них являются развитие инфраструктуры ОАО «РЖД», госпроекты «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Обеспечение оборонно-промышленного комплекса страны», «Развитие транспортной системы», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и инвестиционная программа Фонда развития промышленности.

“Ъ-Казань”