В Краснодаре осудили премировавшего себя на 25 млн рублей экс-чиновника

Ленинский районный суд Краснодара приговорил бывшего руководителя управления Краснодарской краевой государственной экспертизы планирования, проектов строительства и инженерных изысканий к четырем годам условно за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили, что осужденный три года незаконно начислял себе премии. Общий размер таких выплат составил 25 млн руб.

Приговор вступил в законную силу.

Дарья Голякова