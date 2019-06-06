«Т Плюс» вложит 729 млн рублей в перевооружение Сормовской ТЭЦ до 2023 года

ПАО «Т Плюс» и Нижегородская область подписали соглашение о сотрудничестве при перевооружении Сормовской теплоэнергоцентрали (ТЭЦ) до 2023 года. Как сообщает пресс-служба компании, объем инвестиций составит 729 млн руб.

Возврат средств инвестору будет осуществляться за счет тарифных источников на основе долгосрочного решения соответствующей региональной службы.

Сормовская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в два этапа – в 1974 году и в 1981-ом. Она обеспечивает энергией Сормовский, Московский и Канавинский районы Нижнего Новгорода. Модернизация необходима для повышения надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения.

Анастасия Еремина