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Фото: КОМОССТРОЙ

КОМОССТРОЙ® заключил соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие»

6 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве подписали основатель КОМОССТРОЙ® Андрей Осколков и вице-президент, заместитель директора департамента по работе с клиентами банка «Открытие» Екатерина Чиркова.


Предметом соглашения стало взаимодействие в развитии строительного комплекса Удмуртской Республики. Стороны договорились о сотрудничестве по таким направлениям, как финансирование текущей и инвестиционной деятельности КОМОССТРОЙ®, а также проектное финансирование строящихся объектов с использованием эскроу-счетов.

«КОМОССТРОЙ® — один из первых в России застройщиков, который начал применять новую для отрасли систему проектного финансирования. Мы открыты для сотрудничества с банками. Подписанное сегодня соглашение с Банком «ФК Открытие» дает нам возможность планировать строительство новых объектов, сохраняя объемы и темпы строительства»,— прокомментировал соглашение Андрей Осколков.

КОМОССТРОЙ® — лидер на рынке жилищного строительства Удмуртской Республики за 2018 год, по объему текущего строительства и вводу жилых объектов (по данным Единого реестра застройщика). Объем текущего строительства — 266 тыс кв. метров, объектов строительства — 21. Входит в ТОП-3 российского рейтинга надежности застройщиков (по рейтингу Национального объединения застройщиков жилья).

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