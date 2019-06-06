КОМОССТРОЙ® заключил соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие»

6 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве подписали основатель КОМОССТРОЙ® Андрей Осколков и вице-президент, заместитель директора департамента по работе с клиентами банка «Открытие» Екатерина Чиркова.

Предметом соглашения стало взаимодействие в развитии строительного комплекса Удмуртской Республики. Стороны договорились о сотрудничестве по таким направлениям, как финансирование текущей и инвестиционной деятельности КОМОССТРОЙ®, а также проектное финансирование строящихся объектов с использованием эскроу-счетов.

«КОМОССТРОЙ® — один из первых в России застройщиков, который начал применять новую для отрасли систему проектного финансирования. Мы открыты для сотрудничества с банками. Подписанное сегодня соглашение с Банком «ФК Открытие» дает нам возможность планировать строительство новых объектов, сохраняя объемы и темпы строительства»,— прокомментировал соглашение Андрей Осколков.