Земсобрание Большесосновского района проведет внеочередное заседание

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, депутаты земского собрания Большесосновского района планируют провести внеочередное заседание завтра, 7 июня. Депутат земсобрания Татьяна Селеткова подтвердила эту информацию. Она не исключила, что на заседании может обсуждаться вопрос об отставке главы района Вячеслава Буркова. Согласно уставу Большесосновского района, земсобрание может принять решение об отставке главы на основании неудовлетворительной оценки ежегодного отчета руководителя муниципалитета перед представительным органом, данной два раза подряд. На данный момент у господина Буркова нет ни одной оценки «неудовлетворительно».

Ранее “Ъ-Прикамье” писал, что 10 из 16 депутатов земского собрания направили губернатору Пермского края Максиму Решетникову письмо с просьбой отправить главу района в отставку. Депутаты разошлись с администрацией во взглядах на проведение аукционов по дорожным работам, а также они недовольны кадровой политикой руководителя территории.