Пермская епархия провела чемпионат по теннису

Пермская епархия впервые провела чемпионат по настольному теннису. Организаторами турнира выступили комиссия по вопросам физической культуры епархии и МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс». «Отец Ярополк передал участникам соревнований приветствие Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, и напомнил, что главное в мероприятии — не личная победа, а дух любви и дружбы»,— сообщается на сайте епархии.

Судейство чемпионата было представлено сотрудниками Пермского центра ГТО, осуществляющего свою деятельность в рамках федерального проекта «Детский спорт», координатором которого является депутат гордумы Перми Василий Кузнецов. О победителях епархия не сообщила, ограничившись сообщением, что «все любители тенниса, заявленные на соревнования, получили диплом участника и памятный подарок».