Краснодарский край выплатил 190 млн рублей по государственным облигациям

4 июня минфин Кубани произвел выплату дохода по государственным облигациям Краснодарского края в сумме 190,2 млн руб. Об этом говорится в документах министерства. Сообщается также, что выплата произведена по четвертому купонному периоду со ставкой 7,63% годовых и купонным доходом 19,02 руб.

По информации о государственном долге Краснодарского края на 1 мая 2019 года, размещенной на официальном сайте краевого минфина, госдог Кубани составлял 118,3 млрд руб. Из них по ценным бумагам — 20 млрд руб., банковские кредиты — 25 млрд руб., бюджетные кредиты — 59,7 млрд руб., государственные гарантии Краснодарского края — 13,6 млрд руб.

Дмитрий Михеенко