Около 20 детсадов почти на 1,6 тыс. мест откроются в Оренбуржье в 2019 году

Открытие 19 новых детских садов на 1598 мест планируется в Оренбургской области в текущем году. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает региональное правительство.

«Кроме того, дополнительно за рамками национального проекта будет завершено строительство детского сада в ст. Заглядино Асекеевского района. Новый садик распахнет свои двери для 140 воспитанников уже в этом году»,– говорится в сообщении.

Также в регионе в текущем году предполагается открытие двух новых школ. Это произойдет в рамках федеральных проектов «Образование». Новые учебные заведения на 414 мест появятся в селе им. 9 Января Оренбургского района и в поселке Домбаровский Домбаровского района.

Кроме того, стартует строительство школы на 375 мест в селе Тоцкое Второе Тоцкого района. Объем инвестиций на эти цели составляет 138,8 млн руб.

Помимо прочего, с 10 июня текущего года в Оренбуржье начнется комплексный капитальный ремонт в 23 школах. В общей сложности на эти цели из бюджета региона будет направлено 469,11 млн руб., из местных бюджетов – 46,90 млн руб. Ремонт в этих школах будет закончен до 25 августа.

Георгий Портнов