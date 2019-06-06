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На ПМЭФ-2019 заявили о необходимости доработок закона о фейковых новостях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из создателей так называемого закона о «фейк ньюс», Леонид Левин в рамках сессии «Цензура в сети. Мировые практики законодательного регулирования в Интернете» на ПМЭФ заявил, что принятый в марте закон уже успешно применяется на практике, при этом не исключил необходимость доработок.

«Нужны дополнительные инструменты защиты в этом вопросе. Для сетевых СМИ мы сделали две поправки: не блокировать СМИ сразу – дать возможность удалить недостоверную информацию, а также не лишать их лицензии»,— подчеркнул он.

Также господин Левин отметил, что «хайпы, которые устраивают время от времени блогеры», не попадают под действие этого закона.

Марина Царева


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