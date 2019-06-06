Кубанские озимые пожелтели на 10-15% посевных площадей

Производители пшеницы отмечают пожелтение посевов озимых на значительных площадях в ряде районов Краснодарского края. «С данной проблемой на ранних полях сева в нашем Каневском и некоторых соседних районах сталкиваются практически все производители», - сообщил “Ъ-Кубань” главный агроном ОАО «Россия» Сергей Краснокутский. Он отметил, что снижение урожайности на пострадавших площадях пшеницы в перспективе может достигнуть 50%.

Как сообщили “Ъ-Кубань” в Кубанском государственном аграрном университете, площадь озимых культур, потерявших хлорофилл, в целом по краю небольшая, не более 10-15%. «Да у нас есть некоторое подозрение на то, что культуры поразили вирусы, однако анализ еще не готов. Мы не исключаем, влияния ночных заморозков весной, в то время, когда растения уже были подкормлены. В этом случае возможен вариант потери хлорофилла, ну а потом на ослабленные растения могли напасть вирусы», - рассказала профессор кафедры общего и орошаемого земледелия Кубанского агроуниверситета Валентина Василько. Эксперт надеется, что урожай по озимым культурам в этом году может быть не плохим, при условии если не возникнет катаклизмов. «Сейчас стоит жара с суховеем, это не на пользу хлебному полю, потому что из почвы уходит влага. Урожая ждать еще месяц, если такая жара продержится, это негативно скажется на результатах уборочной кампании», - пояснила она. По данным СМИ, пожелтение посевов озимых произошло и в некоторых районах Ростовской области и Ставропольского края. Площади таких посевов в настоящее время уточняются.

По данным регионального минсельхоза, сегодня на Кубани засеяно озимыми культурами 1,5 млн га, этот показатель находится на уровне прошлых лет. Еще в марте на краевом совещании, посвященном посевной кампании, было заявлено, что 99% посевов пребывают в хорошем состоянии, пересева не требовалось. «В прошлом году мы собрали рекордный урожай - 10,5 млн тонн (11% в общероссийском объеме). Наша задача в этом году собрать не меньше», - сообщил тогда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Андрей Ульченко