Долг потребителей электроэнергии перед ПАО «ТНС энерго НН» составил почти 11 млрд рублей

Задолженность потребителей перед гарантирующим поставщиком на территории Нижегородской области продолжает расти и на сегодняшний день составляет 10,8 млрд рублей.



Наиболее проблемными категориями потребителей, регулярно нарушающими сроки оплаты, стали население — 1,3 млрд рублей, предприятия жилищно-коммунального хозяйства — 756,9 млн рублей, управляющие компании — 732,3 млн рублей, прочие потребители — 728,4 млн рублей, бюджетные организации — 377,9 млн рублей, а также предприятия промышленности — 369,5 млн рублей.

Наибольшую задолженность перед ПАО «ТНС энерго НН» имеют следующие организации и предприятия:

- ОАО «Ильиногорское» (долг 132,7 млн рублей),

- АО «Нижегородская областная коммунальная компания» (долг 121,7 млн рублей),

- ОАО «РУМО» (долг 118,2 млн рублей),

- МП «Нижегородэлектротранс» (долг 106,4 млн рублей),

- МУП «Водоканал» Кстовского района (долг 75,5 млн рублей),

- ОАО «Лысковский электротехнический завод» (долг 49,1 млн рублей);- МП «Городская управляющая компания» (долг 39 млн рублей);

- АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (долг 30,3 млн рублей);

ПАО «ТНС энерго НН» призывает всех потребителей-должников в кратчайшие сроки погасить существующую задолженность, а также своевременно и в полном размере вносить плату за электроэнергию.

Обращаем внимание всех потребителей на то, что игнорирование обязанностей по оплате электроэнергии подрывает надежность энергоснабжения всего Нижегородского региона.

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн лицевых счетов физических лиц. По итогам 2018 года компанией было реализовано 9,5 млрд кВт ч электрической энергии.