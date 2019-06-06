ООО «ВакууммашЭлектро» из Удмуртии получит от ФРП заем на 14 млн рублей

Резидент территории социально опережающего социально экономического развития (ТОСЭР) «Сарапул» ООО «ВакууммашЭлектро» реализует проект по выпуску датчиков давления и преобразователей температуры. Общая стоимость проекта составляет 30 млн руб., 14 млн руб. из которых предоставит Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа, а 6 млн руб. поступят от Удмуртского фонда развития предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ФРП.

Новые датчики давления будут иметь повышенную точность и увеличенный межпроверочный период. Их могут использовать в газовых турбинах, сепараторах для очистки газов, бурильных машинах, системах хранения сжиженных углеводородных газов, а также в реакторах процессов нефтепереработки и нефтехимии.

Напомним, что ООО «ВакуммашЭлектро» стало резидентом ТОСЭР «Сарапул» в феврале 2019 года. На предприятии планируют создать серийное производство до 5 тыс. датчиков давления ежегодно. Предполагаемый объем инвестиций составит 209,3 млн руб.