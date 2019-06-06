«Яндекс.Маркет» построит логистический центр в Лаишевском районе Татарстана

Компания интернет-торговли «Яндекс.Маркет» разместит в Лаишевском районе Татарстана логистический центр. Соответствующее соглашение подписано между властями республики и руководством компании на Петербургском экономическом форуме.

Объем инвестиций пока не разглашается. Известно, что будет создано 200 рабочих мест. Помимо логистического центра «Яндекс.Маркет» планирует разместить пункты выдачи заказов во всех крупных городах Татарстана. Кроме того, татарстанские производители смогут размещать свои товары на маркетплейсе «Беру» от «Яндекса» и «Сбербанка».

Как писал “Ъ-Казань”, в Зеленодольске в будущем году появится логистический центр компании Ozon. Планируемый объем инвестиций — 1 млрд руб. В Елабужском районе также началось строительства склада ритейлера X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»). Этот инвестиционный проект оценивается в 964 млн руб.

“Ъ-Казань”