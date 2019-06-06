Ростовский и Таганрогский цирки возглавил Игорь Байтингер

Главой Ростовского цирка и Таганрогского цирка-шапито «Азовье» стал Игорь Байтингер, сообщается на сайте Росгосцирка.

Игорю Байтингеру 43 года, он кандидат педагогических наук. Работал в коммерческих медиаструктурах Челябинской и Иркутской областей. С 2011 по 2013 год был гендиректором СТС Медиа в Ростовской области. С мая 2013 года по май 2014 года — гендиректор «Видео Интернешнл» в Волгоградской области. С августа 2014 года работал на руководящих должностях в медиаструктурах Ростова-на-Дону. До назначения в Ростовский цирк являлся директором по рекламе ростовского филиала ИД «Комсомольская правда».

Кристина Федичкина