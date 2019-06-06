«Мегафон» вложит 1,2 млрд рублей в развитие цифровой среды Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и ПАО «Мегафон» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о взаимодействии при создании цифровой среды в регионе, сообщает пресс-служба оператора сотовой связи. Объем инвестиций в рамках договора составит 1,2 млрд руб.

Сотрудничество будет направлено на внедрение инновационных проектов для решения социально-экономических задач, на создание новых информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов связи.

Прежде подобные соглашения «Мегафон» подписал с Иннополисом, Великим Новгородом и Псковом. «Наличие экспертизы в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений, реализации ИКТ проектов – все это позволяет “Мегафону” активно участвовать в создании инфраструктуры и решений, необходимых для цифрового развития регионов», — заявил гендиректор компании Геворк Вермишян.

Анастасия Еремина