Дональд Трамп высадился в Нормандии

Во Франции отмечают 75-летие главной битвы Второго фронта — высадки союзников в Нормандии. На торжества в четверг приехали президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй, а также немногие оставшиеся в живых ветераны: американцы, британцы, французы — солдаты, под обстрелами немцев высадившиеся 6 июня 1944 года на пляжах Нормандии. В течение дня французский президент побывал в разных зонах высадки союзников. Но главным событием стал прием, оказанный Эмманюэлю Макрону на его же территории президентом США. По крайней мере так считает наблюдавший за их встречей корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

В «самый длинный день» войны, 6 июня 1944 года, у союзников были расписаны зоны высадки: своя у канадцев, своя — у британцев, своя — у американцев. Американской территорией стал пляж у Кольвиль-сюр-Мер, деревушки в 170 жителей. Его кодовое название на штабных картах — «Омаха-Бич». Так его называют и сейчас, прибавляя иногда «Кровавая Омаха».

На холме над пляжем — военный некрополь. Один из 26 американских военных мемориалов за пределами США, известный как Арлингтонское кладбище в Нормандии. Под мраморными крестами, полумесяцами и звездами Давида здесь покоится 9387 американских солдат, в том числе сын президента США, генерал Тедди Рузвельт, высадившийся в Нормандии во главе своей бригады.

С тех пор это как бы американская земля, поэтому прилетевший во Францию президент Трамп принимал здесь президента Эмманюэля Макрона как будто на правах хозяина.

Складывалось ощущение, что американцы снова взяли берег под свой контроль. Меры безопасности вокруг Кольвиль-сюр-Мер были исключительными. Море стерег стоявший напротив берега фрегат ПВО, небо патрулировали американские разведчики, а истребители соседней военной базы готовились отразить любое возможное нападение — перед воздушным парадом, которым завершали церемонию.

Пушки для салюта разместили на холме, как раз там, где когда-то стояли орудия немцев, направленные на пляж. На огромной сцене президентов ждали ветераны войны, в том числе 35 последних оставшихся в живых солдат, участвовавших в бою на «Кровавой Омахе». Сначала на четырех американских вертолетах прибыл президент Трамп со свитой — его у трапа встречала посол США во Франции Джейми Маккорт, миниатюрная рядом с наряженной во все черное высокой «первой леди». С опозданием минут на двадцать на одном вертолете (разумеется, французском) прилетел президент Макрон с женой, одетой во все белое.

Президенты обнялись и даже осторожно поцеловали друг друга в щеку. Все внимательно за этим наблюдали. Дело в том, что президент США — человек неравнодушный и никогда не сдерживается, когда хочет дать совет. Трамп делился на своей странице в Twitter мнениями о том, как французам тушить Нотр-Дам, как говорить с «желтыми жилетами», как бороться с безработицей. И, кажется, президент Макрон не всегда высоко оценивал его советы. Но в четверг президенты выглядели скорее довольными друг другом. Неизвестно, правда, насколько это настроение сохранилось после обеда в мэрии городка Кан, во время которого им предстояло поговорить с глазу на глаз.

Празднование началась необычно для вольнодумной Франции — молитвой. Офицер с крестами на лычках, капеллан американских войск в Европе полковник Тимоти Малларс произнес речь во славу тех, кто «свободу любил больше жизни».

Сыграли гимны. Президенты подпевали. Господин Макрон — погромче, господин Трамп — потише.

Оба произнесли хорошие речи, оба высказались в привычном им духе, Эмманюэль Макрон завуалированно и поэтично, Дональд Трамп попроще и попрямее. Оба обратились поименно к присутствовавшим участникам высадки. Президент Макрон специально перешел на английский, чтобы сказать «I just want to say: thank you!» и вручить пятерым из них орден Почетного Легиона.

Он не удержался, правда, чтобы не напомнить своему политическому партнеру, что Америка велика именно тогда, когда борется за свободу других и думает об общем благе, а не о своей пользе. Напомнил о роли созданной союзниками и опостылевшей господину Трампу ООН, о надоевшем ему блоке НАТО и о ЕС, симпатий к которому американский президент никогда не проявлял. Сказав, что Франция когда-то помогла Америке добиться независимости, господин Макрон все же признал: «Мы знаем, что мы вам должны больше». Дональд Трамп в полемику не вступил, оставляя, видимо, проблемы на обед.

Рандеву у Кольвиль-сюр-Мер было самой главной из мемориальных встреч в рамках празднования. С утра Эмманюэль Макрон уже успел пересечься с Терезой Мэй, открыв вместе с ней памятник на месте британской высадки. Но премьер-министр приезжала во Францию на излете своих полномочий и как «посол "Брексита"». С ней они больше не союзники. Не было в Нормандии и глав Германии и Италии, бывших врагов, которых по-дружески встречали на прошлых торжествах. Заметным было и отсутствие президента России — страны, которая, хоть и не участвовала в высадке, но, как не раз и не два напомнили в прямом эфире французские комментаторы, сковала на Восточном фронте немецкие дивизии, которых в итоге не хватило Гитлеру во Франции.