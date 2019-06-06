ММК в партнерстве с «Делойт» разработает новую стратегию цифровизации бизнеса

Магнитогорский металлургический комбинат договорился с компанией «Делойт», СНГ о партнерстве в создании стратегии цифровизации предприятия. Соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.



ММК принял решение обновить свой цифровой портфель в рамках стратегии развития компании до 2025 года. Для этого «Делойт» подготовит дорожную карту цифровизации комбината на среднесрочный период. Она будет включать наиболее эффективные проекты, которые помогут ММК быстрее достичь стратегических целей и существенно повысить эффективность бизнеса.

«ММК и «Делойт» связывают давние партнерские отношения. Компания не раз подтверждала свою высокую компетентность по широкому спектру вопросов, имеющих стратегическое значение для Магнитогорского металлургического комбината. Надеюсь, что наше сотрудничество в сфере цифровой трансформации будет не менее эффективным и принесет взаимовыгодные результаты», – отметил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Ерёмин.

По результатам предварительного исследования эксперты «Делойта» отметили, что применение прогрессивных технологий имеет значительный потенциал для ММК. Это связано с тем, что компания обладает обширной цифровой историей и базой производственных данных, обновляющейся в режиме реального времени.

«Многолетний труд коллектива ММК по внедрению информационных систем управления технологией и качеством производства, а также прослеживаемостью продукции является отличным фундаментом для цифровизации бизнеса, – сказал Александр Олейник, директор подразделения стратегии и операционной эффективности департамента консалтинга «Делойта». – «Делойт», в свою очередь, привнесет в процесс сотрудничества межотраслевые знания и опыт инноваций, что позволит полнее использовать цифровой потенциал ММК и сформировать планы его развития».

О ПАО «ММК» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году Группа ММК произвела 12,7 млн тонн стали и реализовала 11,7 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2018 год составила 8,214 млрд долларов, EBITDA – 2,418 млрд долларов.