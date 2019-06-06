Курганская область и ХМАО подписали соглашение о развитии сотрудничества

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о развитии сотрудничества между регионами, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Комментируя подписание соглашения, Вадим Шумков отметил, что в марте на совете губернаторов Уральского федерального округа, прошедшем в Кургане, руководители регионов «проговорили основные направления взаимодействия», и «то, что сегодня было изложено на бумаге, по сути, является фиксацией тех направлений», которые стороны уже выполняют.

Напомним, на мартовском совете глав регионов УрФО полпред президента Николай Цуканов дал поручение губернаторам сделать межрегиональные соглашения такими, чтобы они были направлены на реализацию конкретных задач и позволяли контролировать результаты, а не носили формальный характер, как ранее достигнутые договоренности.