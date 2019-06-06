На Дону экспорт растительного масла вырос на 30%

Ростовская область за январь-апрель этого года экспортировала 430 тыс. т растительных жиров и масел, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Сегодня донской регион занимает второе место в стране по производству рафинированного и третье место по производству нерафинированного растительного масла», — приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончаров. По его словам, в прошлом году область экспортировала около 900 тыс. т растительного масла на сумму $657 млн.

Дарья Голякова