Группа ВТБ инвестирует в строительство на Ямале моста через реку Пур

Группа ВТБ объявила о приобретении 26% в ООО «Региональная инфраструктурная компания» (РИК), являющейся концессионером по проекту строительства моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном окреге (ЯНАО).

Новый мост протяженностью 1,2 км планируется сделать частью автодороги Уренгой-Заполярное, которая свяжет поселки Уренгой и Коротчаево. Предполагается, что ежедневно через мост будут проезжать 2,5 тыс. автомобилей. Для грузового транспорта проезд будет платным, что позволит окупить его за три-четыре года. Основным владельцем «Региональной инфраструктурной компании» является АО «Мостострой-11», которая, сообщили в компании, также выступает генеральным подрядчиком.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о взаимодействии между правительством Ямала, Газпромбанком и ООО «РИК», сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. Документ определяет взаимодействие сторон при предоставлении заемного финансирования в рамках проекта строительства автодороги Коротчаево – Красноселькуп, в том числе моста через реку Пур. Общая сумма финансирования строительства составит 9,6 млрд руб., из которых большую часть предоставит Газпромбанк.

Строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Открытие моста по плану должно состояться в 2021 году. Строительная компания не исключает, что сможет завершить проект раньше срока.