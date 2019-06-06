Расходы на проведение выборов мэра в Новосибирске увеличились вдвое

В 2019 году расходы на проведение выборов мэра Новосибирска выросли в два раза по сравнению с 2014 годом и составили 96,6 млн руб. Об этом рассказала журналистам председатель городской муниципальной избирательной комиссии Тамара Краткая. По словам госпожи Краткой, это произошло из-за увеличения ставки оплаты членам участковых и территориальных избирательных комиссий, обслуживание комплексов обработки бюллетеней и расходов на видеонаблюдение.

В Новосибирской области 8 сентября состоятся выборы мэра Новосибирска и выборы главы Филипповского сельсовета Ордынского района, рассказала председатель облизбиркома Ольга Благо. В регионе есть всего три муниципальных образования, где сохраняются прямые выборы: Новосибирск, Кольцово и Филипповский сельсовет, отметила она.

По данным Ольги Благо, 17 июля завершится прием документов от кандидатов на регистрацию, с 23 августа начнут работать участковые комиссии. С 28 августа по 7 сентября будет организовано досрочное голосование.

Юлия Сасевич