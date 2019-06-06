Банк «Открытие» и «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства

Санкт-Петербург - На Петербургском международном экономическом форуме президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин подписали соглашение о сотрудничестве.

В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ – совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг. Стороны будут реализовывать совместные информационно-аналитические, научно-просветительские и образовательные программы, проводить различные общественно значимые акции и тематические мероприятия с целью популяризации и повышения эффективности развития малого и среднего предпринимательства в различных регионах России.

«Сотрудничество с «ОПОРОЙ РОССИИ» - это важный для нас шаг, так как организация объединяет около 400 тысяч предпринимателей, которые создают более 5 миллионов рабочих мест. Также «ОПОРА РОССИИ» поддерживает молодёжное и женское предпринимательство, которые являются для нас одним из приоритетных сегментов. Мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество», - заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Именно такой финансовый институт, как «Открытие», является надежным, долгосрочным и стратегическим партнером. Мы уверены, что подписанное сегодня Соглашение не только закрепит, но и придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Одним из его направлений, безусловно, должно стать повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, разработка и внедрение иных программ поддержки», - прокомментировал президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.