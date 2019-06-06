Мэрия Краснодара назвала сроки подведения воды и электричества к землям для многодетных семей

Водопровод к земельным участкам для многодетных в краснодарском поселке Лазурном проведут в конце 2019 года. Об этом сообщил директор городского департамента строительства Артем Аганов на координационной встрече с представителями семей.

По землям в хуторе Копанском, станице Старокорсунской, хуторе Октябрьском, хуторе Новом и поселке Лазурном готовы проекты водоснабжения. По ним получено положительное заключение «Краснодаркрайгосэкспертизы». По трем земельным массивам (Октябрьский, Новый, Копанской) в настоящее время идут конкурсные процедуры для выбора подрядчика, который будет строить сети.

Также, по словам чиновника, в хуторах Новом и Копанском, а также поселке Лазурном идет подключение участков к электроэнергии. В Октябрьском электричество проведут в 2021 году.

По поселку Пригородный, где участки распределили в 2017 году, сейчас разработана проектно-сметнаядокументация, откорректирован проект планировки территории.

По информации мэрии, землю для многодетных в Краснодаре начали предоставлять с сентября 2011 года. Площадь участков составляет от 600 до 1 тыс. кв. м. В хуторе Копанском выделено 113 участков, в Старокоросунской – 555, в Октябрьской – 256, в Новом – 114, в Лазурном – 804, в поселке Пригородном – 628. Всего на учете для предоставления земельных участков под ИЖС состоят 4244 краснодарских семей с тремя и более детьми.

Василий Хитрых