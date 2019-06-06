Мордовский Plyterra направит 1,2 млрд рублей на производство фанеры

Мордовскому комбинату «Плайтерра» (производство фанеры, деревянных панелей) одобрили льготный заем на 500 млн руб. для модернизации производства березовой фанеры под брендом Plyterra, сообщает Фонд развития промышленности (ФРП). Общий объем инвестиций в проект составит 1,2 млрд руб.

В результате модернизации производство планируется увеличить на 30 тыс. кубометров в год. Продукция комбината используется в монолитном и малоэтажном домостроении, при отделке помещений и изготовлении мебели. «Плайтерра» намерена экспортировать 61% продукции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Плайтерра» было зарегистрировано в Мордовии в 1999 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов. Гендиректором является Сергей Никоноров, бенефициаром – Александр Шамин. Предприятия находится в собственности четырех граждан России. По итогам 2017 года при выручке в 2,9 млрд руб. прибыль компании составила 415 млн руб.

Анастасия Еремина