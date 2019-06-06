Госэкспертиза не одобрила проект строительства станции метро в Новосибирске

Проект строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске не получил одобрения Гоавгосэкспертизы. По данным «Интерфакаса», проектную документацию подготовили ОАО «Сибгипротранс», МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», ООО «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность» и АО «Стройизыскания».

Станцию «Спортивная» планируется построить к проведению в 2023 году в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею. В мае мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что к активной фазе строительства станции метро «Спортивная» планируется приступить в пером полугодии 2019 года. По его словам, на данный момент проведены подготовительные работы по строительной площадке.

Оксана Павлова