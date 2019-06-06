«Металлоинвест» и «Ультрамар подписали соглашение о перевалке железорудного сырья в Усть-Луге

Логистический оператор ООО «Ультрамар» и горно-металлургическая компания «Металлоинвест» в рамках ПМЭФ-2019 подписали договор о перевалке железорудного сырья через новый терминал в Усть-Луге.

По словам генерального директора ООО «УК "Металлоинвест"» Андрея Варичева, речь идет об объемах порядка 2,5-3 млн тонн железорудного сырья в год.

При этом в перспективе объемы перевалки через новый терминал могут вырасти до 4 млн тонн. Об этом сообщил заместитель председателя совета директоров, исполнительный директор ООО «УК "Металлоинвест"» Вахтанг Кочаров.