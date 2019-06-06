В Новосибирскую область прибыл вертолет санавиации

Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, вертолет Ми-8 регион приобрел в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он оснащен современным оборудованием для диагностики пациентов и оказания помощи во время полета. «Одно из основных направлений нацпроекта — система оказания первичной медико-санитарной помощи, в которую, в частности, входит развитие санитарной авиации. Вертолет уже прибыл в Новосибирскую область, и после окончания всех организационных работ (предположительно через одну-две недели) сможет начать выполнение полетов»,— отметил Константин Хальзов.

Помимо развития санавиации в рамках нацпроекта в регионе строятся ФАПы. В 2019 году в области ожидается открытие 27 ФАПов, которые будут обслуживать почти 13 тыс. жителей региона. Всего на территории Новосибирской области действует почти тысяча фельдшерско-акушерских пунктов. За два последних года введены в эксплуатацию 23 новых ФАПа.

Константин Хальзов также напомнил, что среди других важных направлений нацпроекта — борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Главная цель — снижение смертности населения. Для этого ведется активная работа по совершенствованию инфраструктуры, приобретению оборудования, строительству объектов. В частности, в 2020 году на территории Академгородка ожидается запуск нового регионального сосудистого центра. Планируется организация четырех центров амбулаторной онкологической помощи. Подготовлено медико-техническое задание для строительства областного онкоцентра.

Всего в 2019 году на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нацпроекта планируется направить около 250 млн руб. из средств федерального бюджета и 731 млн — из областного бюджета. На борьбу с онкологическими заболеваниями в этом году выделят 556 млн руб. из федерального бюджета и 603 млн руб. — из областного.

Всего с 2019 по 2024 год на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области будет направлено 29,3 млрд руб., из них 5,9 млрд руб. — средства федерального бюджета и без малого 23,4 млрд руб. — средства консолидированного бюджета региона.

Среди наиболее важных региональных проектов — «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур здравоохранения» и «Развитие экспорта медицинских услуг».