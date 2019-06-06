«ЭКС» заплатит за распредцентр «Вивата» 230 млн рублей

Как стало известно "Ъ-Прикамье", стоимость сделки по продаже распределительного центра группы «Виват» холдингу «ЭКС» составила 230 млн руб. Об этом сообщил "Ъ-Прикамье" источник среди пермского бизнеса. В ГК «ЭКС» эти сведения не комментируют. По данным источника, вторым претендентом на покупку распредцентра якобы был ритейлер «К&Б».

Отметим, что на прошлогодних торгах распредцентр «Вивата» выставлялся по стартовой цене в 153,9 млн руб., в состав лота входил также участок в Кондратово площадью 13 га.

Как сообщалось ранее, группа «ЭКС» подписала договор купли-продажи распределительного центра и земельного участка с кредитором «Виват-Трейда». Сейчас сделка находится в стадии юридических процедур. Площадь участка, которую выкупает холдинг, составляет 3 га — под нужды самого комплекса. Сумма сделки не раскрывалась. «Мы приобретаем распределительный центр для повышения эффективности бизнеса. До последнего времени он был у нас в аренде. Иметь объект в собственности — для нас более устойчивый вариант»,— заявляла Елена Жданова из ГК «ЭКС».

Распределительный центр (первую очередь) группа «Виват» построила для обслуживания своей розничной сети несколько лет назад. Через некоторое время после начала процедуры банкротства «Виват-Трейда», в мае 2017 года, объект и земельный участок были сданы в аренду на 49 лет ООО «Семья-Логистика» (ГК «ЭКС», развивает сеть магазинов «Семья»). О потребности в собственном распределительном центре в связи с расширением розничного бизнеса группа «ЭКС» заявила еще в 2016 году. Тогда холдинг рассматривал несколько вариантов, в том числе строительство.