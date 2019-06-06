МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Тюменской области

Сильные дожди, грозы и ветер до 6-11 м/с местами с порывами до 16 м/с ожидаются в Тюменской области 7 июня. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС. Днем температура будет меняться от +16 до +21. Ночью — от +8 до +13.

«Во время грозы не стоит прятаться под высокими деревьями, не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами и бытовыми электроприборами. Опасно находиться около металлических конструкций. Если гроза застала на воде, необходимо как можно быстрее добраться до берега»,— предупредили спасатели. В ведомстве порекомендовали не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.