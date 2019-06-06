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Фото: Андрей Абрамов

Кинематографисты прописались в Нижнем

Более 30 площадок будут задействованы во время фестиваля «Горький fest» в этом году.

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Церемонии открытия и закрытия фестиваля снова пройдут в театре драмы. А площадкой для одного из центральных событий «Горький fest» в этом году станет стадион «Нижний Новгород». Здесь пройдет шоу актера Александра Петрова#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Билеты будут продаваться как на сидячие места, так и в фанзону, — сообщила продюсер кинофестиваля «Горький fest» Оксана Михеева.

Билеты будут по достаточно скромной цене для такого мероприятия — от 300 до 2500 рублей. В этом году зрителей ждёт: конкурс новинок российского кино, панорама лучших российских и зарубежных картин, мастер-классы, творческие встречи, театральные постановки, концерты. Хотелось бы, чтобы жители города поучаствовали во всех мероприятиях, — сказал президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков.

Напомним, пройдет фестиваль в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля, рассчитан он на посетителей старше 18 лет.

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