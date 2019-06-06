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В Ростове экс-директора филиала вуза осудили за бесплатное обучение студентов

Пролетарский районный суд Ростова приговорил бывшего директора Ростовского филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации к 1,5 годам условно за превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) , сообщает пресс-служба управления генеральной прокуратуры РФ в ЮФО.

Суд установил, что подсудимый с сентября 2007 года по август 2016 года незаконно обучал 39 студентов, принятых для обучения на коммерческой основе, за счет прибыли филиала академии. Таким образом экс-директор нанес образовательному учреждению ущерб в 4,4 млн. руб.

Дарья Голякова


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