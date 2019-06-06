Алексей Текслер и Герман Греф подписали соглашение о «цифровой трансформации» Челябинской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер и президент Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Банк рассматривает Южный Урал в качестве пилотной площадки и направляет инвестиции для реализации проектов и программ, направленных на цифровую трансформацию социальной и экономической сферы, сообщает пресс-служба главы региона.

«Подписание соглашения – это еще один шаг на пути к внедрению на территории Челябинской области современных технологий, а также продвижению высокотехнологичных продуктов. Этим соглашением Сбербанк подтверждает возможность финансирования преимущественных для нашего региона инвестиционных проектов»,– сказал Алексей Текслер.

В рамках соглашения Сбербанк поддержит проекты, в том числе в сфере промышленного и агропромышленного комплекса, жилищного строительства, образования, здравоохранения и иных. По словам господина Грефа, сотрудничество с правительством Челябинской области предоставит возможность подготовки специалистов сферы информационных технологий, что приведет к повышению инвестиционной привлекательности Челябинской области. Также Сбербанк займется повышением финансовой грамотности и информированности населения в сфере банковской деятельности.