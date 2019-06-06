Алексей Варламов: Мустай Карим связывал времена, народы и культуры

Писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов направил приветствие участникам VIII Всероссийской тюркологической конференции «Урал-Алтай: через века в будущее», которая открылась в Уфе 6 июня.

«Глубоко неслучайно, что конференция проходит в святой для нас всех день 6 июня, в день рождения первого поэта России, и пусть пушкинское слово, его мысль, чувство, пушкинский дух коснутся благословенной башкирской земли. Это тем более важно отметить, что нас собрал в Уфе народный поэт Башкирии Мустафа Сафич Каримов, Мустай Карим, чье столетие мы отмечаем в этом году. Пушкина и Карима разделяет более века, но для настоящей поэзии времени нет, и то великое земное поэтическое братство, к которому принадлежал Мустай Карим, пополнилось в братстве небесном», - отметил Алексей Варламов.

По его словам, Мустай Карим был «одним из тех, кто связывал времена, народы, культуры, противостоя хаосу и энтропии». «Этот опыт для нас, россиян, не просто важен, но жизненно необходим, он требует бережного внимания, осмысления, изучения, иначе мы, граждане самой многонациональной, многокультурной, разноязыкой страны мира не выживем, не справимся с теми вызовами, которые ставит перед нами история. Вот почему мы сверяем наше нынешнее время с судьбами наших отцов и дедов и берем их уроки», - говорится в приветствии.

Алексей Варламов пожелал всем участникам конференции доброго здоровья, успеха, плодотворных выступлений и интересных дискуссий.

В рамках конференции проходит научныи симпозиум, посвященныи 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима - «Литература в системе духовной культуры урало-алтайских народов».

Кроме того, на конференции работают 4 секции:

- Состояние и проблемы развития языков урало-алтайских народов;

- История урало-алтайских народов в контексте мировой цивилизации;

- Материальная и духовная культура урало-алтайских народов в диалоге мировых культур;

- Фольклор как выразитель системы ценностей урало-алтайских народов.

На конференции будут представлены пленарные доклады, посвящённые творчеству Мустая Карима: «Народныи поэт Башкортостана Мустаи Карим: В его произведениях – философия жизни», «Философские смыслы в поэтическом творчестве Мустая Карима: Актуальность и значимость для современного человека», «Жанровое своеобразие творчества Мустая Карима», «Оседлав время: Творчество Мустая Карима в зеркале книжнои графики», «Архетип матери в творчестве Мустая Карима» и другие.