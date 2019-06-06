На Дону двух следователей будут судить за взятку

Исполняющего обязанности замруководителя Сальского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области будут судить за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), а его подчиненного - за посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления генеральной прокуратуры РФ в ЮФО. Обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.

Расследование показало, что в октябре 2018 года и.о. замруководителя Сальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ростовской области получил через подчиненного взятку в 100 тыс. руб. от территориального органа полиции за отказ в возбуждении уголовного дела по результатам доследственной проверки. До суда и.о. замруководителя следственного отдела заключили под стражу, а следователю избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дарья Голякова