На Кубани директора завода будут судить за мошенничество с 8,5 млн рублей субсидий

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела 58-летнего местного жителя по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, директор одного из местных комбикормовых заводов предоставил в минсельхоз края подложные документы для получения субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем. На счет предприятия были перечислены 8,5 млн руб., которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Кристина Федичкина