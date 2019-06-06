Метод «кнута и пряника»

Здание ярмарочной водозаборной станции, расположенное на Стрелке, 4 июня было выставлено на торги. Предыдущий собственник никак не вкладывался в ремонт ОКН, это и стало причиной изъятия здания через суд, а деньги за его продажу в полном объеме пойдут в бюджет. Архитектурный критик Марина Игнатушко сказала, что в концепцию развития Стрелки хорошо бы вписался расположенный в этом здании музей, тематический ресторан или общественный штаб по развитию этой территории.

Министр имущественных отношений региона Сергей Баринов подчеркнул, что полностью разработана нормативная база, позволяющая работать с собственниками методом «кнута и пряника». Если у недобросовестных владельцев закон позволяет изымать ОКН через суд после нескольких невыполненных предписаний, то для добросовестных инвесторов предусмотрены меры поддержки.

Вторым ОКН, который проверила комиссия, стало центральное здание усадьбы Башкировых. Этот деревянный дом на каменном цоколе расположен на ул. Большая Печерская. Здание находится в частной собственности с 2009 года, сегодня оно требует ремонта кровли и реставрации фасада. Собственнику было выдано предписание о необходимости ремонта и разъяснено, какие последствия его ожидают в случае, если он не будет заниматься состоянием исторического здания. Владелец здания Андрей Кокорин пообещал, что кровля будет заменена на новую, отремонтирован фасад — он приобретет черты, которые были в XIX веке.

Сегодня в Нижегородской области 2248 объектов имеют статус ОКН регионального значения, 71% из них находятся в удовлетворительном состоянии.