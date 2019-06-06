В Таганрогском заливе задержали браконьеров с рыбой более чем на 1 млн рублей

Минувшей ночью сотрудники ФСБ задержали в акватории Таганрогского залива браконьеров, ущерб от деятельности которых составил более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Два пограничных катера задержали браконьеров с помощью наводки с радиотехнического поста в 1,5 км от береговой отмели на траверзе села Круглое. В маломерном судне «Щука» находились два жителя Кагальника. С собой у них были незаконные орудия лова и более 500 особей рыбы частиковых пород (судак, рыбец, сельдь, пиленгас, карась). Нарушители попытались скрыться, но в итоге мужчин задержали.

В отношении них возбуждены дела по ст.ст. 18.3 и 18.7 КоАП РФ. Проводится проверка наличия признаков преступления по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биоресурсов). Отмечается, что один из задержанных является не раз задерживался пограничниками в акватории Таганрогского залива и в 2008 году уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье.

Кристина Федичкина